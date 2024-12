TikTok, bajo investigación por presunta interferencia en elecciones presidenciales de Rumania

Un hombre ondea una bandera de Rumanía en el exterior del cerrado centro de votación donde Calin Georgescu, un candidato independiente a la presidencia que ganó la primera vuelta de los comicios, tenía previsto votar, luego de que la Corte Constitucional de Rumanía anuló la primera ronda de los comicios, en Mogosoaia, Rumanía, el 8 de diciembre de 2024. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.