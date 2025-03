Sube cifra de muertos por sismo en Myanmar a más de 1.600; resistencia anuncia alto el fuego parcial

En esta imagen proporcionada por The Myanmar Military True News Information Team, el general sénior Min Aung Hlaing, al centro, inspecciona una carretera dañada por un terremoto el viernes 28 de marzo de 2025, en Naypyidó, Myanmar. (The Myanmar Military True News Information Team vía AP)

Rescatistas buscan sobrevivientes debajo de un edificio destrozado, el sábado 29 de marzo de 2025, en Naipyidó, Myanmar, luego de un fuerte sismo en la víspera. (AP Foto/Aung Shine Oo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Voluntarios buscan a sobrevivientes cerca de un edificio dañado el viernes 28 de marzo de 2025, en Naipyidó, Myanmar. (AP Foto/Aung Shine Oo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un rescatista da instrucciones el sábado 29 de marzo de 2025 en el sitio donde un rascacielos que estaba en construcción colapso a causa de un sismo, en Bangkok, Tailandia. (AP Foto/Manish Swarup) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved