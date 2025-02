Su tierra fue un regalo por su valor. Ahora el pueblo Maká de Paraguay pelea por acreditarla

ARCHIVO - Indígenas maká marchan para protestar por la recuperación de sus tierras ancestrales en Asunción, Paraguay, el 28 de febrero de 2024. (Foto AP/Jorge Saenz, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El líder indígena maká Mateo Martínez lidera una protesta por la recuperación de tierras ancestrales en Asunción, Paraguay, el 28 de febrero de 2024. (Foto AP/Jorge Sáenz, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La líder indígena maká en formación Tsiweyenki, cuyo nombre en español es Gloria Elizeche, sonríe con sus hermanas Cristina, en el centro, y Estela mientras cocinan en su patio trasero en Mariano Roque Alonso, Paraguay, el 29 de abril de 2019. (Foto AP/Jorge Sáenz, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.