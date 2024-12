Sobrevivientes japoneses de bombas atómicas dicen que el Premio Nobel de la Paz impulsa el desarme

De izq a der: Jiro Hamasumi, Terumi Tanaka y Michiko Kodama, representantes del grupo activista japonés Nihon Hidankyo, que recibió el Premio Nobel de la Paz, en conferencia de prensa en Tokio el 24 de diciembre del 2024. (AP foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved