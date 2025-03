Sirios exiliados vuelven a su tierra y celebran el Ramadán entre nostalgia, alivio y tristeza

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre en silla de ruedas frente a un edificio de apartamentos reconstruido en Daraya, Siria, el lunes 17 de marzo de 2025. Daraya es parte de la zona rural de Damasco y fue uno de los centros del levantamiento contra Bashar Assad, por lo que sufrió asesinatos y enormes daños durante los combates. (AP Foto/Omar Sanadiki)

Una mujer pasa frente a varios edificios de apartamentos dañados Daraya, Siria, el miércoles 12 de marzo de 2025. Daraya es parte de la zona rural de Damasco y fue uno de los centros del levantamiento contra Bashar Assad, por lo que sufrió asesinatos y enormes daños durante los combates. (AP Photo/Omar Sanadiki)

Un barbero rasura a un cliente en su barbería recién inaugurada en Daraya, Siria, el lunes 17 de marzo de 2025. Daraya es parte de la zona rural de Damasco y fue uno de los centros del levantamiento contra Bashar Assad, por lo que sufrió asesinatos y enormes daños durante los combates. (AP Foto/Omar Sanadiki)

Aabour, una de los más de 370.000 sirios que, según la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, conocida como ACNUR, han regresado al país desde el derrocamiento de Assad, se deleita al escuchar la llamada a la oración desde las mezquitas que señala el fin del ayuno diario. En su vecindario de Líbano, dijo, no había mezquitas cercanas y dependía de los teléfonos para saber cuándo romper el ayuno.

La parte más difícil, agregó, es sentarse para la comida de ruptura del ayuno conocida como “iftar” sin algunos de sus seres queridos, como su padre y un hijo que, según afirmó, fue asesinado antes de que la familia huyera de Siria.

Recordó amargamente cómo su hijo, que tenía unos diez años cuando fue asesinado, disfrutaba un plato de arroz con guisantes para el iftar y cómo la ayudaba con entusiasmo, llevando platos desde la cocina.

“Solía decirle: ‘Eres demasiado joven’, pero él respondía: ‘No, quiero ayudarte’”, comentó, sentada en el suelo de la casa de sus suegros, que su familia ahora comparte con familiares.

Faraj al-Mashash, su esposo, dijo que actualmente no trabaja y que acumula más deudas, además de cuidar a su padre enfermo.

La familia pidió dinero prestado para arreglar la casa de su padre en Daraya. Fue dañada y saqueada, pero sigue en pie.

Muchas casas en Daraya no lo están.

Daraya es parte de la zona rural de Damasco y conocida por sus uvas y sus talleres de muebles, pero también fue uno de los centros del levantamiento contra Assad. El conflicto se convirtió en una insurgencia armada y una guerra civil cuando Assad reprimió el movimiento, que comenzó con protestas mayormente pacíficas; este Ramadán, los sirios conmemoraron el 14to aniversario del inicio de la guerra civil.

En Daraya se produjeron asesinatos y enormes daños durante los combates. La región soportó años de asedio gubernamental y campañas aéreas antes de que se llegara a un acuerdo entre el gobierno y los rebeldes en 2016, en el que se evacuaron a combatientes y civiles y se cedió el control al gobierno.

Hoy, en varias partes de Daraya, niños y adultos pasan junto a paredes con enormes agujeros en edificios en ruinas. En algunas áreas, un tendedero o un tanque de agua de colores brillantes proporcionan destellos de las vidas que se desarrollan entre ruinas o paredes carbonizadas.

A pesar de todo, para al-Mashash este es su hogar.

”¿No está Daraya destruida? Pero siento que estoy en el cielo”.

Aun así, “hay tristeza”, agregó. “Un lugar solo es hermoso con su gente. Los edificios se pueden reconstruir, pero cuando una persona se va, no regresa”.

En Líbano, al-Mashash enfrentó dificultades económicas y añoraba Daraya, por los rostros familiares que solían saludarlo en sus calles. Volvió poco después de que Assad fuera derrocado.

Este Ramadán, ha revivido algunas tradiciones, invitando y siendo invitado para el iftar, y orando en una mezquita donde tiene preciados recuerdos.

Algunos de los sirios que dejaron Daraya y han vuelto a Siria dicen que sus hogares fueron destruidos o no están en condiciones para que habiten allí. Algunos de ellos viven en un complejo de apartamentos que albergaba a oficiales militares de la era de Assad y ahora aloja a algunas familias, principalmente aquellas que han regresado del desplazamiento interno.

La mayoría de las personas que han regresado a Siria desde la caída de Assad provienen de países de la región, como Líbano, Jordania y Turquía, dijo Celine Schmitt, portavoz de la ACNUR en Siria.

Uno de los principales riesgos de seguridad para quienes han vuelto son las minas sin explotar, dijo Schmitt, y agregó que la ACNUR ofrece “sesiones de concienciación sobre minas” en sus centros comunitarios. También ofrece concienciación legal para aquellos que necesitan identificaciones, certificados de nacimiento o documentos de propiedad, y ha proporcionado transporte gratuito para algunas personas que llegaron de Jordania y Turquía, señaló.

Las necesidades de quienes han vuelto, que hasta ahora son solo una fracción de quienes se fueron, son variadas y grandes, desde trabajo y servicios básicos hasta reparaciones o construcción de viviendas. Muchos, dijo Schmitt, esperan ayuda financiera para iniciar un pequeño negocio o reconstruir, y agregó que se necesita más financiación.

“Estamos llamando a todos nuestros donantes”, afirmó. “Hay una oportunidad ahora para resolver una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo, porque la gente quiere regresar”.

Muchos de los que no han regresado mencionan los desafíos económicos y “los enormes retos que ven en Siria” como algunas de las razones para no volver, dijo.

En enero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo que las condiciones de vida en el país deben mejorar para que el regreso de los sirios sea sostenible.

Umaya Moussa, también de Daraya, dijo que huyó de Siria al Líbano en 2013, y que regresó recientemente siendo madre de cuatro hijos, dos de los cuales nunca habían visto Siria.

Moussa, de 38 años, recuerda que, en un momento dado, huyó de un área estando embarazada y aterrorizada, con su hija en brazos y aferrándose a la mano de su esposo. Los horrores la han perseguido.

“Recordaba tantos hechos que no me dejaban dormir”, dijo. “Cada vez que cerraba los ojos, gritaba y lloraba y tenía pesadillas”.

Vivió un tiempo en un campamento en Líbano, donde compartía la cocina y el baño con otras personas. “Fuimos humillados..., pero, aun así, era mejor que el miedo que hemos vivido”.

Ella anhelaba las habituales reuniones familiares del Ramadán.

Para el primer iftar de este año, rompió el ayuno con su familia, incluidos varios hermanos que, dijo, combatían contra el gobierno de Assad y se trasladaron a la provincia de Idlib, que en ese entonces era controlada por los rebeldes.

Faltaba en la comida de Ramadán su padre, quien murió mientras Moussa estaba fuera.

Al igual que ella, Saeed Kamel está íntimamente familiarizado con el dolor de una alegría incompleta. Este Ramadán, visitó la tumba de su madre, que murió cuando él estaba en Líbano.

“Le dije que hemos regresado, pero no la encontramos”, dijo, secándose las lágrimas.

Y no era solo ella. Kamel tenía la esperanza de que, con la caída de Assad, encontrarían a un hermano desaparecido en sus prisiones, pero no fue así.

Kamel prometió no regresar nunca a una Siria gobernada por Assad, diciendo que se sentía como un extraño en su país. Su hogar, dijo, estaba dañado y saqueado.

Pero a pesar de las dificultades, mantenía la esperanza. Al menos, dijo, “la próxima generación vivirá con dignidad, si Dios quiere”.

Kamel recordó con cariño cómo, antes de que sus mundos cambiaran, su familia intercambiaba visitas con otros durante la mayor parte del Ramadán, y los vecinos se enviaban entre sí platos de iftar.

“El Ramadán no es agradable sin las reuniones familiares”, dijo. “Ahora, apenas se puede manejar”.

No puede sentir el mismo espíritu de Ramadán que antes.

“Lo bueno”, dijo, “es que el Ramadán llegó mientras estamos liberados”.

