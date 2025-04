Siria y Qatar pagarán deuda de Siria con el Banco Mundial

ARCHIVO - El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, mira durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el palacio presidencial de Ankara, Turquía, el 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Francisco Seco, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved