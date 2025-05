Siria y Arabia Saudí acuerdan impulsar cooperación económica tras alivio de sanciones de Occidente

El ministro del Exterior de Siria, Asaad al-Shibani, a la derecha, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo saudí, príncipe Faisal bin Farhan, el sábado 31 de mayo de 2025, en Damasco, Siria. (AP Foto/Ghaith Alsayed) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.