Servicio de rescate en Gaza cataloga investigación israelí sobre muerte de médicos como "fabricada"

ARCHIVO - Dolientes se reúnen alrededor de los cadáveres de 8 integrantes del personal de emergencia de la Media Luna Roja, recuperados en Rafah una semana después de un ataque de soldados israelíes, al momento de ser transportados para su entierro de un hospital en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, el lunes 31 de marzo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana, archivo)