Seis crímenes en marzo, pero 8.000 inocentes fueron a prisión. El Salvador lleva 3 años en excepción

Un prisionero es trasladado en el Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el miércoles 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un prisionero con un tatuaje y grilletes en los pies permanece de pie en el Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el miércoles 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Los prisioneros miran desde su celda en el Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el miércoles 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.