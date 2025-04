Segundo juicio por violencia sexual contra indígenas en la guerra de Guatemala entra en fase final

El exparamilitar Pedro Sánchez, en el centro, entra a la sala de audiencias para enfrentar un nuevo juicio por delito de violencia sexual durante la guerra civil contra mujeres indígenas mayas achíes de la comunidad de Rabinal, en Ciudad de Guatemala, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres indígenas mayas achíes de la comunidad de Rabinal en un nuevo juicio contra tres exparamilitares acusados de delitos de violencia sexual cometidos durante la guerra civil, en la sala de audiencias, en Ciudad de Guatemala, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El exparamilitar Simeón Gómez, sentado en la sala de audiencias para enfrentar un nuevo juicio por delito de violencia sexual durante la guerra civil contra mujeres indígenas mayas achíes de la comunidad de Rabinal, en Ciudad de Guatemala, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los exparamilitares Félix Tum, a la derecha, y Pedro Sánchez, sentados en la sala de audiencias para enfrentar un nuevo juicio por delito de violencia sexual durante la guerra civil contra mujeres indígenas mayas achíes de la comunidad de Rabinal, en Ciudad de Guatemala, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

