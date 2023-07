Rusia y China vigilarán estrechamente la visita del papa a Mongolia

ARCHIVO - El papa Franciaco arriba a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Vaticano, 8 de marzo de 2023. El papa Francisco viajará este año a la periferia del catolicismo, siendo el primer pontífice que visita Mongolia, una nación del Asia Central apretada entre Rusia y China donde viven apenas 1.500 católicos. (AP Foto/Andrew Medichini, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved