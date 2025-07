Roma se prepara para el monumental encuentro juvenil católico del Año Santo

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV saluda a los fieles al finalizar el Ángelus del mediodía, en la plaza situada frente al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, Italia, el domingo 20 de julio de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Se trata de un evento que, debido a su importancia, requiere medidas de seguridad excepcionales”, afirmó el prefecto de Roma, Lamberto Giannini, en una conferencia de prensa en el Vaticano. “No tenemos señales de atención negativa hacia el evento, pero la situación internacional, las diversas tensiones y la magnitud, significado y belleza del acto nos obligan a ser muy cuidadosos”.

Aproximadamente el 68% de los jóvenes que se registraron para asistir provienen de países europeos, aunque se espera la llegada de peregrinos de 146 naciones, dijo el jefe del Jubileo del Vaticano, el arzobispo Rino Fisichella.

Un Jubileo que recuerda la Jornada Mundial de la Juventud

El Jubileo juvenil se produce a la mitad del Año Santo 2025, una celebración del catolicismo que ocurre una vez cada cuarto de siglo y que atrae a millones de peregrinos a Roma. Fisichella dijo que, en lo que va de 2025, han asistido 17 millones de peregrinos a eventos del Jubileo, más de la mitad de los 32 millones previstos.

El evento ha asumido muchas de las características de una Jornada Mundial de la Juventud, el encuentro juvenil católico que se lleva a cabo cada tres años, iniciado por Juan Pablo y que cada papa ha mantenido desde entonces. Las olas de calor y los invariables problemas de salud que las acompañan se han convertido en una parte integral de las jornadas de la juventud, ya que siempre se programan durante el verano, cuando los jóvenes suelen estar de vacaciones.

Pero esta especie de Woodstock católicos también han producido algunos de los momentos papales más memorables. Muchos fieles aún recuerdan cuando Juan Pablo les dijo a los jóvenes en Tor Vergata en 2000 que eran “centinelas de la mañana” en el amanecer del tercer milenio, al papa Benedicto XVI enfrentando una violenta tormenta en Madrid en 2011 para continuar orando, y al papa Francisco diciendo a los jóvenes en Lisboa en 2023 que todos —“todos, todos, todos”— son bienvenidos en la Iglesia Católica.

Voluntarios, baños portátiles y ambulancias listos

El Año Jubilar, precedido por dos años de intensos proyectos de construcción alrededor de Roma, ha añadido aún más presión a los servicios públicos de la ciudad, más allá de la temporada turística alta de todos los años. Para aliviar el congestionado centro de la ciudad, unas 20.000 personas serán alojadas en los terrenos del antiguo centro de convenciones de Roma en las afueras de la ciudad, mientras que otras 40.000 recibirán alojamiento en algunas de las más de 429 escuelas y 360 parroquias alrededor de Roma que se han ofrecido a recibirlos.

Además de las fuerzas del orden, 3.000 voluntarios de protección civil, 500 voluntarios del Vaticano y 4.300 “guardianes” del Jubileo estarán disponibles para guiar a los jóvenes. Un helicóptero de evacuación médica, 43 ambulancias y 10 puestos de salud móviles estarán en el campo de Tor Vergata en caso de que los peregrinos se enfermen. El notoriamente insuficiente sistema de transporte público de Roma será reforzado para dar servicio casi las 24 horas y los trabajadores de saneamiento trabajan horas extras, con un total de 4.600 turnos.

Habrá 2.760 baños portátiles, además de 158 para personas con discapacidad, distribuidos en el espacio del evento de 52 hectáreas (128 acres), dijeron las autoridades.

“Este esfuerzo colectivo es una gran prueba institucional”, reconoció la vicepresidenta de la región de Lazio, Roberta Angelilli.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press