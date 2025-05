Radio pública de EEUU demanda al gobierno de Trump por recorte de fondos federales

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington por la NPR, Colorado Public Radio, Aspen Public Radio y KUTE, Inc., sostiene que la orden ejecutiva de Trump para reducir los subsidios públicos al Servicio de Radiodifusión Pública (PBS, por sus siglas en inglés) y a la NPR viola la Primera Enmienda.

“La finalidad de la Orden no podría ser más clara: tiene como objetivo castigar a la NPR por el contenido de noticias y otros programas que al presidente no le gustan y congelar el libre ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda por parte de la NPR y las estaciones de radio públicas individuales en todo el país”, se indica en la demanda.

La batalla legal parecía inminente, dado que los directores de la NPR y el PBS reaccionaron a la medida de Trump con declaraciones de que creían que era ilegal. La ausencia del PBS en la presentación del martes indica que los dos sistemas impugnarán esto por separado; el PBS aún no ha acudido a los tribunales, pero es probable que lo haga pronto.

Los intentos del presidente de desmantelar fuentes de noticias administradas por el gobierno como Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty también han provocado batallas legales.

El gobierno ha tenido enfrentamientos con la prensa en varios frentes. La Comisión Federal de Comunicaciones investiga a ABC, CBS y NBC News. The Associated Press también acudió a los tribunales después de que la administración restringiera el acceso a ciertos eventos en respuesta a la decisión de la organización de no renombrar el Golfo de México como decretó el mandatario.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press