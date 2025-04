¿Quién es el cardenal Becciu y por qué no participará en el cónclave para elegir al nuevo papa?

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cardenal Angelo Becciu preside una liturgia eucarística en la Basílica de San Juan, en Roma, el 9 de febrero de 2017. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

A sus 76 años, Becciu está por debajo del límite de edad de 80 años y técnicamente es elegible para votar.

Tras varios días de controversia sobre su participación en el cónclave, Becciu emitió un comunicado a través de su abogado, Fabio Viglione, renunciando a su participación.

“Teniendo en el corazón el bien de la iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer, como siempre lo he hecho, la voluntad del papa Francisco de no entrar en el cónclave, aunque sigo convencido de mi inocencia”, decía el comunicado.

No se sabe qué decían las cartas de Francisco.

En 2021, los fiscales del Vaticano emitieron una acusación de 487 páginas imputando a Becciu y a otras nueve personas de numerosos delitos financieros, entre ellos, fraude, malversación, extorsión, corrupción, lavado de dinero y abuso de poder.

El asunto principal tuvo que ver con la inversión de 350 millones de euros de la Santa Sede en una propiedad de lujo en Londres. Los fiscales alegan que corredores y monseñores del Vaticano estafaron a la Santa Sede con decenas de millones de euros en honorarios y comisiones, y luego la extorsionaron por 15 millones de euros (16,5 millones de dólares) para ceder el control de la propiedad.

La investigación de Londres generó dos tangentes que involucraron a Becciu, el acusado estrella, incluidas las acusaciones de Cerdeña.

Los fiscales lo acusaron de malversación porque envió 125.000 euros de dinero del Vaticano a una organización benéfica diocesana en Cerdeña que era dirigida por su hermano. Becciu argumentó que el obispo local solicitó el dinero para una panadería que empleara a jóvenes en riesgo, y que el dinero permaneció en las arcas diocesanas.

Becciu también fue acusado de pagar a una mujer sarda, Cecilia Marogna, por sus servicios de inteligencia. Los fiscales rastrearon alrededor de 575.000 euros en transferencias del Vaticano a la empresa fachada eslovena de Marogna, y después, gastos en artículos de lujo de alta gama.

Becciu dijo que pensaba que el dinero se iba a usar para pagar a una empresa de seguridad británica para negociar la liberación de una monja colombiana que había sido secuestrada por militantes islámicos en Mali en 2017.

Becciu, Marogna y siete personas más fueron condenadas por varios cargos relacionados con finanzas, y todas ellas han presentado apelaciones.

Continúan las preguntas sobre la integridad del juicio. Durante el proceso, el tribunal escuchó que Francisco intervino en varias ocasiones en nombre de los fiscales, y que el testigo principal de la acusación contra Becciu fue instruido y manipulado por personas externas.

Los abogados defensores descubrieron que el papa había emitido en secreto cuatro decretos durante la investigación para beneficiar a los fiscales, permitiéndoles realizar intercepciones y detener a sospechosos sin una orden judicial.

Los abogados argumentaron que tal interferencia por parte de un monarca absoluto en un sistema legal donde el papa ejerce el supremo poder legislativo, ejecutivo y judicial violó los derechos fundamentales de sus clientes y les privó de un juicio justo.

El tribunal rechazó sus objeciones, pero en las últimas semanas han surgido más pruebas sobre la manipulación externa del testigo y la aparente colusión con los fiscales y gendarmes del Vaticano para apuntar a Becciu.

Se tiene previsto que la apelación inicie en septiembre.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se negó a hablar sobre las nuevas pruebas reportadas por el periódico Domani sobre los esfuerzos para señalar a Becciu, diciendo que solo hablaría sobre el cónclave.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press