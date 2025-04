Quién es Daniel Noboa, el millonario reelegido para gobernar Ecuador cuatro años más

El candidato a la reelección y presidente Daniel Noboa, acompañado por su esposa Lavinia Valbonesi, a su llegada al centro de votación en el balotaje de las elecciones presidenciales en Guayaquil, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El candidato a la reelección y presidente Daniel Noboa llega, acompañado por su esposa Lavinia Valbonesi, para dirigirse a sus seguidores tras los primeros resultados que le daban la ventaja en el balotaje de las elecciones presidenciales en su casa en Olón, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes del presidente Daniel Noboa celebran los primeros resultados que le dan la ventaja en el balotaje de las elecciones presidenciales en Quito, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Daniel Noboa muestra su boleta antes de votar acompañado de su hijo en el balojate presidencial en Olón, Ecuador, el domingo 13 de abril de 2025. (AP Foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios del candidato presidencial Daniel Noboa se preparan para su mitin de cierre de campaña en Guayaquil, Ecuador, el jueves 10 de abril de 2025. Los ecuatorianos acuden a las urnas el 13 de abril para elegir a un nuevo presidente. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El actual presidente de Ecuador y candidato Daniel Noboa, llega al debate acompañado de su esposa Lavinia Valbonesi, el domingo 23 de marzo de 2025, en Quito. (AP Foto/Dolores Ochoa) The Associated Press