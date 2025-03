Pupy, la elefanta de Buenos Aires, entrena para mudarse a Brasil. Y lo hace sin apuro

La elefanta africana Pupy en su estancia en cautiverio en el Ecoparque en Buenos Aires, Argentina, el martes 25 de marzo de 2025, mientras es entrenada para ser reubicada en un santuario en Brasil. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Una elefanta africana llamada Pupy interactúa con su trompa con una trabajadora en su estancia en cautiverio en el Ecoparque en Buenos Aires, Argentina, el martes 25 de marzo de 2025, mientras es entrenada para ser reubicada en un santuario en Brasil. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved