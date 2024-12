Protestas estudiantiles por derrumbe en estación de tren desafían al gobierno populista serbio

Un grupo de estudiantes detiene el tráfico en silencio, durante las protestas en curso que surgieron después de que un dosel de concreto se derrumbara el mes pasado, causando la muerte de 15 personas, en Belgrado, Serbia, el viernes 20 de diciembre de 2024. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved