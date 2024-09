Presidente mexicano cierra su mandato exonerando al Ejército de la desaparición de 43 estudiantes

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestan frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, el lunes 23 de septiembre de 2024. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exoneró a los militares del crimen a los normalista el miércoles 25 de septiembre de 2024 e insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército con el caso obedecen a “intereses políticos”, tanto del país “como del extranjero”, ajenos a la investigación. (AP Photo/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved