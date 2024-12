Premier de Ontario afirma que dejará de mandar energía a EEUU si Trump cumple promesa de aranceles

“Utilizaremos todas las herramientas disponibles para responder. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No lo haremos, como país. Es una vergüenza, siendo nuestros amigos y aliados más cercanos”, puntualizó Ford.

“El premier Ford sólo puede hablar a nombre de Ontario, pero sin duda analizaremos la cuestión de la jurisdicción provincial”, indicó Lee en un email.

Lee destacó que el 49% de las exportaciones de electricidad de Ontario son a Michigan y explicó que la provincia también es una de las principales exportadoras hacia Minnesota, Nueva York y Michigan.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio a Estados Unidos y tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir para la seguridad nacional.

“Desde luego que Canadá responderá a los aranceles injustificados”, dijo la viceprimera ministra Chrystia Freeland después de la reunión.

Freeland dijo que varios de los primeros ministros provinciales se expresaron a favor de una respuesta firme a los aranceles, e indicó que esto incluía minerales críticos que son exportados a Estados Unidos.

No se refirió en específico al petróleo, pero a la pregunta de si Canadá sopesa la posibilidad de poner fin a sus exportaciones petroleras hacia Estados Unidos, respondió: “Obviamente también se discutieron otras ideas”.

Alrededor de una tercera parte del comercio de Canadá hacia Estados Unidos es en el sector energético.

El primer ministro de Alberta, que cuenta con la enorme mayoría de los suministros petroleros del país, no hizo comentarios al terminar la reunión.

Alrededor de 2.700 millones de dólares (3.600 millones de dólares canadienses) en productos y servicios cruzan la frontera entre ambas naciones todos los días. Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos.

Trudeau dijo esta semana que los aranceles serían “absolutamente devastadores” para la economía canadiense, pero también conllevarían dificultades reales para los estadounidenses.

Los economistas aseguran que las empresas tendrían pocas opciones más que trasladar al consumidor los costos adicionales, lo cual elevaría drásticamente los precios de alimentos, ropa, automóviles, alcohol y otros bienes.

La Asociación de Distribuidores de Productos del Campo, una organización gremial con sede en Washington, ha dicho que los aranceles elevarán los precios de frutas y verduras frescas y perjudicarán a los agricultores estadounidenses cuando los países afectados tomen represalias.

Trudeau añadió esta semana que el gobierno aún está considerando “las vías correctas” para responder, haciendo referencia a cuando Canadá impuso aranceles en 2018 contra Estados Unidos como represalia por los nuevos impuestos sobre el acero y el aluminio canadienses.

En tanto, el banco central de Canadá redujo su tasa de interés clave en medio punto porcentual el miércoles y calificó la amenaza de Trump de imponer nuevos aranceles a las exportaciones canadienses como “una fuente principal de nueva incertidumbre”.

“Subrayamos que la amenaza de nuevos aranceles sobre las exportaciones canadienses, particularmente al nivel sugerido, es una fuente principal de nueva incertidumbre”, dijo Tiff Macklem, del Banco de Canadá en una conferencia de prensa. “Pero la realidad es que no sabemos si van a imponer esos aranceles”.

“No sabemos si se acordarán exenciones en algunas partes, no sabemos a qué nivel, no sabemos si Canadá tomará medidas de represalia”.

En tanto, Trudeau atrajo la atención del multimillonario Elon Musk, un enorme partidario de Trump, con sus declaraciones del martes, en las que señaló que lamentaba el hecho de que los votantes estadounidenses eligieron a Trump como su presidente en lugar de la demócrata Kamala Harris.

“Se suponía que íbamos en un camino constante, aunque a veces complicado, hacia el progreso. Y, sin embargo, hace apenas unas semanas, Estados Unidos votó por segunda vez por no elegir a su primera mujer presidenta”, dijo Trudeau el martes por la noche en un evento patrocinado por Equal Voice, una organización dedicada a mejorar la representación de género en la política canadiense. “En todos lados, los derechos y el progreso de las mujeres están siendo atacados tanto abierta como sutilmente”.

En una publicación en la red social X, Musk dijo que Trudeau era “un tonto insoportable”.

“No estará mucho más tiempo en el poder”, escribió.

Ford también criticó a Trudeau por sus declaraciones.

“No ayudan en nada. Se mencionó un par de veces durante nuestras reuniones”, comentó Ford. “Donald Trump fue elegido de forma democrática. Si les cae bien o no, ese no es nuestro problema. Nosotros elegimos a canadienses y eso no ayudó en nada. Estoy seguro de que el primer ministro entendió el mensaje fuerte y claro”.

FUENTE: Associated Press