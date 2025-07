Precandidato colombiano Miguel Uribe continúa grave, pero estable tras intervenciones médicas

Maria Claudia Tarazona, esposa del precandidato y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, interactúa con simpatizantes a través de la ventana en la clínica donde su esposo es asistido luego de haber sido malherido a tiros en un mitin en Bogotá, Colombia. Viernes, 27 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved