Policía identifica a mujer y su hija cuyos restos fueron hallados cerca de Gilgo Beach

"Aunque Tanya y Tatiana han sido comúnmente vinculadas a los asesinatos en serie de Gilgo Beach debido al momento y las ubicaciones de sus restos, no estamos descartando la posibilidad de que sus casos no estén relacionados con esa investigación", afirmó el teniente de homicidios Stephen Fitzpatrick.

"No estoy diciendo que sea Rex Heuermann y no estoy diciendo que no lo sea", agregó. “Estamos procediendo como si no lo fuera, manteniendo los ojos bien abiertos”.