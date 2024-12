Policía arresta a hombre por agredir a dos personas con un cuchillo en Berlín

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Agentes de policía vigilan una zona acordonada frente a un supermercado en Berlín tras un ataque con cuchillo, el martes 31 de diciembre de 2024. (Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

“Los hallazgos preliminares indican que el sospechoso al parecer muestra señales de enfermedad mental y que no hay indicios de una motivación terrorista”, dijo la portavoz de la policía, Jane Berndt, a The Associated Press, agregando que la investigación aún está en curso.