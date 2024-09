Petro se suma a la propuesta de Panamá de abrir una “ruta legal” para migrantes por el Darién

ARCHIVO - Migrantes cruzan un río durante su viaje por el Tapón del Darién de Colombia a Panamá, el 15 de octubre de 2022. El presidente colombiano, Gustavo Petro, sumó apoyo el miércoles 25 de septiembre de 2024 a una propuesta de su par panameño que busca construir una única ruta migratoria por la peligrosa jungla del Darién, que separa a Colombia y Panamá, como parte de las opciones para lidiar con los miles de migrantes que atraviesan su frontera en busca de llegar al norte del continente. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved