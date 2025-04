Personas que fueron detenidas en Myanmar tras ser liberadas de estafas intentan escapar

Unos 7.200 personas, en su mayoría de China, han regresado a casa, según el Ministerio tailandés de Exteriores, pero alrededor de 1.700 siguen atrapados en Myanmar, muchos detenidos en complejos cerrados no muy diferentes de aquellos de los que fueron liberados.

Varios miembros del grupo describieron el intento de fuga a The Associated Press por teléfono. Todos pidieron no ser identificados por temor a represalias de los grupos armados que los retienen.