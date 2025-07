Parlamento ruso aprueba ley que castiga búsquedas de información considerada "extremista"

Agentes de la policía rusa detienen a un activista frente a la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento, en Moscú, Rusia, el 22 de julio de 2025, antes de la aprobación de un proyecto de ley que sanciona búsquedas de información en internet consideradas "extremistas". (AP Foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.