Papa enumera tragedias de los niños en la guerra y la trata en una cumbre sobre derechos humanos

Segre ha pasado su vida enseñando a los jóvenes de hoy sobre el antisemitismo y la necesidad de no mirar hacia otro lado cuando ocurren injusticias, y ha pagado el precio.

“Soy la mujer más vieja del mundo con escolta policial y me insultan y amenazan, a pesar de no haber hecho nada”, sostuvo.

Francisco, por su parte, enumeró el trágico resumen de las dificultades que enfrentan cientos de millones de niños de hoy: conflictos, falta de vivienda, trata y matrimonio forzoso. También se refirió a los 150 millones de niños apátridas o “invisibles” que no fueron registrados al nacer o no tienen documentos cuando emigran.

“Esto es un obstáculo para su acceso a la educación o a la atención sanitaria, y peor aún, como no disfrutan de protección legal, pueden ser fácilmente objeto de abuso o vendidos como esclavos”, lamentó.

Citó a los niños rohingya de Myanmar, así como a los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México.

“Esas primeras víctimas de ese éxodo de desesperación y esperanza que hicieron los miles de personas que venían del sur hacia Estados Unidos, y muchos otros”, dijo.

Varios oradores citaron la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el tratado de la ONU ratificado por 196 países que establece los derechos fundamentales de los que gozan todos los niños, incluido el derecho a la vida, la nacionalidad, la libertad de pensamiento y religión, la salud y la educación. Pide a los signatarios que adopten todas las medidas apropiadas para proteger a los niños de cualquier daño y anteponer sus intereses a todo lo demás.

La Santa Sede, Estado observador de la ONU, ratificó la convención en 1990.

En 2014, el comité que supervisa su implementación criticó duramente a la Santa Sede por el escándalo mundial de abuso sexual y encubrimiento y pidió al Vaticano que informara sobre la implementación de sus recomendaciones para 2017. Los países suelen tardar en cumplir dichas recomendaciones, y la Santa Sede See aún no ha presentado un nuevo informe de país.

Más recientemente, un grupo de relatores especiales de la ONU que monitorean problemas específicos de derechos humanos escribió a la Santa Sede en 2021 expresando preocupación por los casos “persistentes” de abuso, encubrimiento y obstrucción por parte de la Iglesia católica al interferir con los esfuerzos de las víctimas para buscar justicia por los abusos.

