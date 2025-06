Palestinos en la Franja de Gaza celebran Eid al-Adha entre ruinas y escasez de alimentos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Dos mujeres palestinas visitan las tumbas de sus familiares en el cementerio Jeque Radwan, en la Ciudad de Gaza, en el primer día del Eid al-Adha, el 6 de junio de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Palestinos se congregan para las oraciones del Eid al-Adha, junto a las ruinas de la mezquita de Al-Kanz, destruida en un bombardeo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 6 de junio de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Palestinos se reúnen para rezar por el Eid al-Adha, o fiesta del sacrificio, junto a las ruinas de una mezquita destruida en un bombardeo israelí, en Deir al-Balah, Gaza, el 6 de junio de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

"Esta es la peor fiesta que ha vivido el pueblo palestino debido a la injusta guerra contra el pueblo palestino", señaló Kamel Emran después de asistir al rezo en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del sitiado enclave. "No hay comida, no hay harina, no hay refugio, no hay mezquitas, no hay hogares, no hay colchones... Las condiciones son muy, muy duras".