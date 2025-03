Padre del último rehén estadounidense en Gaza espera que Trump logre traer de vuelta a su hijo

Yael Alexander muestra un cartel de su hijo, Edan, tomado como rehén por milicianos de Hamás el 7 de octubre de 2023, en una marcha semanal de familiares de rehenes retenidos en la Franja de Gaza y sus simpatizantes, en Tel Aviv, Israel, el sábado 22 de febrero de 2025. (AP Foto/Maya Alleruzzo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.