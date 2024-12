Organizaciones creen que democracia necesita apoyo entre elecciones. ¿Qué opinan los financiadores?

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Necesitamos mostrarles que los apoyamos”, dijo Goldman.

Las organizaciones sin fines de lucro de base, tanto los grupos “501(c)3″, nombrados así por la sección del código fiscal bajo la cual se organizaron, que están restringidos de la política partidista en su totalidad, como las organizaciones “501(c)4”, que tienen permitida una actividad partidista limitada, creen que su enfoque de abajo hacia arriba los posiciona bien para involucrar a sus comunidades en la política local.

Eso podría tomar la forma de un sondeo profundo. A diferencia de los encuestadores políticos que tocan puertas y realizan llamadas telefónicas para influir en los votos, los encuestadores profundos tienen conversaciones más largas con extraños sobre sus preocupaciones y deseos. La idea es formar conexiones que eventualmente cambien corazones y mentes sobre temas divisivos. O, podría parecerse a movilizar a los residentes en torno a problemas únicos en sus propios patios traseros.

Grupos que pasaron 2020 haciendo tal trabajo se sintieron agotados después, según la presidenta de la Red de Donantes Mujeres, Leena Barakat, cuyo grupo firmó la petición de “Día de Elecciones a Todos los Días”. La elección tuvo una alta participación. Pero el dinero y la energía se agotaron, dijo, y había poca capacidad para sostener el compromiso político con los procesos democráticos. Para cuando llegó 2024, muchas organizaciones sin fines de lucro con mentalidad cívica aún estaban poniéndose al día con sus niveles de personal. Cualquier inyección financiera este año no habría sido suficiente para organizar eficazmente en sólo seis meses.

“No aparecen sólo para un día de elecciones. Están ahí para realmente entender y satisfacer las necesidades de su comunidad durante todo el año”, dijo Barakat. “Financiarlos sólo alrededor de las elecciones es increíblemente transaccional y menos efectivo en el trabajo que estamos tratando de hacer. El cambio se mueve a la velocidad de la confianza”.

Los proponentes del esfuerzo sugieren que el respaldo financiero para formar esos lazos es limitado en parte porque el trabajo pasa desapercibido para los financiadores. Los filántropos tienden a preferir proyectos que puedan medirse fácil y rápidamente, señaló la gerente de investigación senior del Comité Nacional para la Filantropía Responsiva, Katherine Ponce. Pero Ponce dijo que el trabajo de desarrollo de relaciones y construcción de confianza es difícil de cuantificar y ocurre lentamente.

El trabajo explícitamente electoral recibe comprensiblemente muchos recursos durante los años electorales, según Alice Evans de la Red de Derechos de Inmigrantes del Sureste (SIRN, por sus siglas en inglés). Tiene sentido centrarse en esfuerzos como los eventos de movilización del voto, dijo, pero también hace más difícil para SIRN apoyar lo que ella llamó “trabajo muy relacionado con la democracia”.

La coalición sin fines de lucro de más de 50 grupos liderados por inmigrantes y refugiados proporciona capacitaciones de liderazgo para los jefes de organizaciones enfocadas en la inmigración y kits de herramientas “Conozca Sus Derechos” para sus comunidades.

Evans, quien supervisa la recaudación de fondos, dijo que se está preparando para que las condiciones de organización se vuelvan “más hostiles” bajo el próximo gobierno de Donald Trump; SIRN está preparando un “fondo de respuesta rápida” en previsión de las redadas de inmigración.

“Para que una democracia funcione y sea saludable, necesitamos que las personas entiendan sus derechos”, resaltó Evans. “Entender y asumir su parte en la co-creación de la democracia. Y en cambio, creo que a menudo estos días, sentimos que entendemos la democracia como esta cosa transaccional que recibimos”.

DoSomething es una organización sin fines de lucro que fomenta la participación juvenil proporcionando oportunidades para ser voluntario y organizar. Pero la CEO de DoSomething, DeNora Getachew, dijo que los financiadores le dijeron que los jóvenes no son una inversión estratégica a pesar de que 41 millones de miembros de la Generación Z son elegibles para votar este año.

El dinero fluyó a través del sector filantrópico durante la primera mitad del año, dijo la vicepresidenta de desarrollo de DoSomething, Katie Tynes, pero el grifo general pareció apretarse en la segunda mitad. Tynes dijo que también vio un cambio en la financiación de 501(c)3 a 501(c)4. Aunque hay espacio para ambos tipos de organizaciones exentas de impuestos, dijo, fue problemático porque las primeras tienden a hacer más trabajo centrado en las personas en el terreno mientras que las segundas tienen agendas más políticas.

Hablando anecdóticamente, Getachew dijo que vio una disminución este año en la financiación para grupos sin fines de lucro como el suyo enfocados en el compromiso cívico perenne.

“Se trata de una fase muy cíclica y transaccional de apresurarse a registrar a los jóvenes para votar, hacer que voten y luego despedirlos en esos años intermedios", detalló. "Si no desarrollamos el músculo cívico de los jóvenes temprano y luego aseguramos que practiquen ese músculo consistentemente, creo que vamos a tener un gran desafío con la viabilidad de nuestra democracia a largo plazo”.

Aún así, la campaña “Todo para Abril” tuvo cierto éxito. El Fondo para la Democracia informó que generó 79 millones de dólares en nuevas subvenciones 501(c)3 para trabajo relacionado con elecciones y 61 millones de dólares en dinero desembolsado antes de lo planeado. Brown dijo que la Coalición del Sur por la Justicia Social pudo contratar a tres nuevos abogados con la afluencia de donaciones impulsada por el impulso primaveral para proporcionar fondos antes en el ciclo electoral.

Pero dos de ellos son becarios, dijo, y SCSJ tiene una lista ampliada de casos de redistribución de distritos que se debe mantener.

