Número de menores migrantes que cruzan solos la selva de Darién creció 35% en 2024, según Unicef

ARCHIVO - Un migrante que cruzó a pie el Tapón del Darién desde Colombia, camina entre tiendas de campaña en un campamento temporal en Lajas Blancas, Panamá, el 28 de junio de 2024. El número de niños y adolescentes que cruzan sin acompañantes la frontera entre Panamá y Colombia a través de la peligrosa selva de Darién creció en un 35% hasta noviembre de 2024, de acuerdo con la información divulgada por Unicef el miércoles 18 de diciembre de 2024. (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved