Nuevos ataques aéreos israelíes en Gaza provocan al menos 21 muertos

Familiares de un palestino muerto en los ataques nocturnos de Israel lloran junto a su cuerpo, fuera de la morgue del hospital Nasser en el campo de refugiados de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el sábado 4 de enero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.