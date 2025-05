Nacionalistas búlgaros protestan contra planes del gobierno para adoptar el euro

Un manifestante ondea una bandera rusa mientras cientos de búlgaros salen a las calles de Sofía, la capital, y de otras ciudades importantes para protestar contra los planes del gobierno de adoptar el euro y exigir un referendo sobre el tema, en Sofia, el sábado 31 de mayo de 2025. (AP Foto/Valentina Petrova) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.