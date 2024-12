Mueren al menos cuatro bebés por el frío invernal en campamento de refugiados de la costa de Gaza

El imán Islam Abu Suaied ora ante los cuerpos de dos bebés antes de su sepelio en el hospital Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de diciembre de 2024. Uno de los bebés murió al nacer, mientras que el otro, Jomaa al-Batran, de 20 días de nacido, sucumbió a la hipotermia. Según autoridades sanitarias locales, al menos otros tres bebés murieron de frío en Gaza en las últimas semanas. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.