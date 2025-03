Mueren 6 personas en ataques israelíes en el suroeste de Siria

Varios residentes lloran ante el cuerpo de Ayman Salem al-Suleiman, muerto presuntamente en un ataque israelí con drones que cobró al menos cuatro vidas, en Koayiah, en el suroeste de Siria, el martes 25 de marzo de 2025. (AP Foto/Malek Khattab) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.