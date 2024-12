Muere una elefanta de zoológico en Indonesia tras ser arrastrada por un río

Operarios esperan a la maquinaria pesada para retirar los restos de Molly, una hembra de elefante de Sumatra de 45 años del zoo de Bali que fue hallada muerta tras ser arrastrada por una crecida en la víspera, en Gianyar, Bali, Indonesia, el 17 de diciembre de 2024. (AP Foto/Firdia Lisnawati) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.