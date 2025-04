Muere Francisco, que mantuvo un estilo encantador y humilde como primer papa latinoamericano

El papa Francisco aparece en la logia central de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi ("a la ciudad y al mundo" en latín) tras una misa del Domingo de Pascua oficiada por el cardenal Angelo Comastri en la plaza de San Pedro el domingo 20 de abril de 2025 en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco aparece en la logia central de la basílica de San Pedro para ofrecer la bendición Urbi et Orbi ("a la ciudad y al mundo" en latín) tras la misa del Domingo de Pascua oficiada por el cardenal Angelo Comastri en la plaza de San Pedro del Vaticano, el domingo 20 de abril de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

ARCHIVO - El papa Francisco sale al final de su audiencia semanal general en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 15 de mayo de 2019. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

ARCHIVO - El cardenal argentino Jorge Bergoglio oficia una misa ante la iglesia de San Cayetano, con una bandera argentina detrás, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 7 de agosto de 2009. (AP Foto/Natacha Pisarenko, archivo)