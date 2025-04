Ministro británico se reúne con familia de keniana que murió tras salir con soldados británicos

ARCHIVO - Rose Wanyua Wanjiku, hermana mayor de Agnes Wanjiru, de 20 años, sostiene una fotografía de Agnes, en la casa de Rose en el asentamiento informal de Majengo en Nanyuki, Kenia, el jueves 4 de noviembre de 2021. (AP Foto/Brian Inganga) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.