Miles marchan en Bangladesh para exigir juicio contra ex primera ministra

Un grupo de manifestantes, principalmente estudiantes, gritan consignas durante la "Marcha por la Unidad", organizada por el Movimiento Estudiantil Antidiscriminación en el Monumento al Mártir, en Daca, Bangladesh, el martes 31 de diciembre de 2024. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)