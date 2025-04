Milei ya es investigado por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. ¿Le afectará en las elecciones?

El presidente argentino Javier Milei habla durante una ceremonia en conmemoración del 43º aniversario del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas en un monumento de guerra en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved