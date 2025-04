Más allá de la teología, los católicos recuerdan al papa como un amigo de África

ARCHIVO - Un sacerdote sostiene un cuenco con una fotografía del papa Francisco durante una misa en el mausoleo John Garang en Yuba, Sudán del Sur, el 5 de febrero de 2023. (AP Foto/Ben Curtis, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El avión a bordo del que viaja el papa Francisco aterriza en Bangui, República Centroafricana, el 29 de noviembre de 2015. (AP Foto/Jerome Delay, archivo)

ARCHIVO - El papa Francisco bendice a unos niños durante su visita a los residentes en un campo de refugiados en Bangui, República Centroafricana, el 29 de noviembre de 2015. (AP Foto/Andrew Medichini, archivo)

ARCHIVO - Un soldado armado, apostado en un balcón del hospital de Zimpeto antes de una visita del papa Francisco, en Maputo, Mozambique, el 6 de septiembre de 2019. (AP Foto/Alessandra Tarantino, archivo)

ARCHIVO - El papa Francisco saluda a la multitud en la mezquita central del enclave musulmán PK5 en Bangui, República Centroafricana, el 30 de noviembre de 2015. (AP Foto/Jerome Delay, archivo)