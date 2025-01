Manifestantes en Siria exigen justicia para activistas desaparecidos

Familiares participan en una protesta para exigir que se revele el paradero de cuatro activistas desaparecidos durante la guerra entre grupos opositores y las fuerzas del expresidente Bashar Assad, en Duma, Siria, el miércoles 1 de enero de 2025. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved