Manifestantes piden la derogación de una ley que despenaliza el aborto en Argentina

Manifestantes en defensa de la vida humana desde la concepción junto a una carroza que representa a un feto transportado en la plataforma de un remolque, durante una marcha contra la política progresista argentina sobre el derecho al aborto, en Buenos Aires, el sábado 29 de marzo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved