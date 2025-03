Manifestantes bloquean tránsito en Hungría en protesta contra ley que prohíbe eventos del Orgullo

MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Manifestantes ondean banderas durante una protesta contra una ley que prohíbe los eventos relacionados con el Orgullo LGBTQ+ y restringe el derecho a reunirse, el martes 25 de marzo de 2025, en Budapest, Hungría. (Zoltan Mathe/MTI vía AP) MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

"Siento que el amor debería ser libre, y a quién amas no es una decisión de ninguna manera", expresó. "Que no podamos reunirnos así, como lo hacemos ahora, y estar en nuestras propias calles, en nuestra propia ciudad, es algo con lo que simplemente no puedo estar de acuerdo".