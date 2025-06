Líder sindical de California es acusado de obstruir a un agente durante redada migratoria

David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) de California, quien fue arrestado durante una redada de inmigración la semana pasada, habla tras ser liberado bajo fianza en el centro de Los Ángeles, el lunes 9 de junio de 2025. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.