Líder opositor venezolano reconocido por EEUU como vencedor electoral emprende gira internacional

El excandidato presidencial opositor Edmundo González en una conferencia de prensa en el centro de Madrid, España, el martes 10 de diciembre de 2024. (AP Foto/Bernat Armangué) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia (centro derecha) y el presidente argentino Javier Milei se dan la mano desde el balcón de la Casa de Gobierno en Buenos Aires, Argentina, el sábado 4 de enero de 2025. González, quien afirma haber ganado las elecciones presidenciales de 2024 y es reconocido por algunos países como el legítimo presidente electo, viajó desde el exilio en Madrid a Argentina. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Partidarios del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia se reúnen en la Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno donde se reúne con el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el sábado 4 de enero de 2025. González, quien afirma haber ganado las elecciones presidenciales de 2024 y es reconocido por algunos países como el legítimo presidente electo, viajó desde su exilio en Madrid a Argentina. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

El excandidato opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia en una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el sábado 4 de enero de 2025. González, que reclama ser ganador de las elecciones presidenciales de 2024 ante Nicolás Maduro y que es reconocido como presidente electo por algunos países, viajó a Argentina desde su exilio en Madrid. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved