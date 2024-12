Líder norcoreano promete política más dura contra EEUU

En esta foto, proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, pronuncia un discurso en una reunión efectuada del 23 al 27 de diciembre de 2024 en Pyongyang, Corea del Norte. No se permitió el acceso de periodistas independientes para cubrir el evento presentado en la imagen. El contenido de la imagen se presenta tal como fue proporcionado y no puede verificarse de forma independiente. (Agencia Central de Noticias de Corea del Norte/Servicio de Noticias de Corea del Norte vía AP) KCNA via KNS