Líder alemán, más preocupado por el apoyo de Musk a partido ultraderechista que por sus insultos

El canciller alemán, Olaf Scholz, con el Reichstag como telón de fondo, iluminado por reflectores, en una sesión fotográfica tras la grabación de su discurso de Año Nuevo en la Cancillería, en Berlín, Alemania, el 29 de diciembre de 2024. (Soeren Stache/dpa vía AP)

Scholz, líder del Partido Socialdemócrata (SPD), dijo el sábado a la revista alemana Stern que no hay “nada nuevo” en la crítica de “ricos empresarios de medios que no aprecian la política socialdemócrata y no se contienen con sus opiniones”.