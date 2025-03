Líbano y Siria firman acuerdo sobre demarcación fronteriza y reducción de tensiones

Familias sirias que huyeron de enfrentamientos en Siria cargan su equipaje al cruzar un río que marca la frontera entre Siria y el norte de Líbano, el martes 11 de marzo de 2025, en el poblado de Heker al-Daher, en la provincia de Akkar. (AP Foto/Hussein Malla) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved