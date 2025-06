León XIV nombra al primer obispo chino, señal de continuidad con polémico acuerdo del Vaticano

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV se reúne con obispos durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 11 de junio de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Se estima que los 12 millones de católicos de China se han dividido entre una iglesia oficial, controlada por el Estado y que no reconocía la autoridad papal, y una clandestina que permaneció leal a Roma durante décadas de persecución. El Vaticano intentó durante décadas unificar a los feligreses y el acuerdo de 2018 tenía como objetivo solventar esa división, regularizar el estatus de siete obispos que no eran reconocidos por Roma y acabar con décadas de distanciamiento entre las dos partes.

Una de las grandes cuestiones de política exterior que enfrenta León, el primer papa estadounidense de la historia, era si continuaría renovando el acuerdo o atendería las demandas conservadoras y haría algunos cambios.

Ha habido aparentes violaciones por parte de Beijing, con algunos nombramientos unilaterales sin el consentimiento papal. El problema llegó a un punto crítico justo antes del cónclave que eligió a León, cuando la iglesia china procedió con la elección preliminar de dos obispos, un paso previo a la consagración oficial.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press