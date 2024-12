Legisladores rusos aprueban ley que amplía la definición de alta traición

En esta imagen, publicada por la Duma Estatal, legisladores rusos escuchan el himno nacional antes de una sesión en la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, en Moscú, Rusia, el martes 17 de diciembre de 2024. (La Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso vía AP) The State Duma, the Lower House of the Russian Parliament